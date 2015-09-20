Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Норвич» – на «Бомбардире»

После двух побед на старте чемпионата «Ливерпуль» в трех следующих матчах набрал только одно очко, причем в двух последних пропустил шесть мячей. Встреча с «Норвичем» – хорошая возможность для мерсадийцев поправить турнирное положение и подтянуться к группе лидеров.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу «Ливерпуль» – «Норвич». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 18.00 мск.