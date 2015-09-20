Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Крылья Советов» – на «Бомбардире»

«Крылья Советов» набрали отличную форму одержав три победы подряд, а новичок команды французский полузащитник Йоан Молло становится лучшим ассистентом чемпионата, успев за три проведенные встречи отдать уже четыре результативные передачи. Выездная встреча с «Локомотивом» – очередная проверка на прочность для команды Франка Веркаутерена.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативн вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Крылья Советов». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!