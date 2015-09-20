Горлукович: «Кубань» вела игру и могла наколотить полдюжины мячей»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал крупное поражение красно-белых в матче девятого тура РФПЛ от «Кубани» (0:3).

– «Спартак» сильно разочаровал?

– Не без этого. Но в памяти свежи все матчи команды в нынешнем сезоне, и отнюдь не в каждом из них игра была качественной. Где-то выручало исполнительское мастерство отдельных футболистов, где-то, прямо скажем, везло. Да и судьи на старте чемпионата в целом были довольно лояльны к спартаковцам. На прошлой неделе команда уже насторожила – соперник, «Ростов», контролировал происходившее на поле в общей сложности минут 70, не меньше. Тогда удалось отстоять нужный результат. На сей же раз все с самого начала пошло наперекосяк.

– Чего вы ожидали от «Спартака» в Краснодаре?

– Давайте лучше скажу, чего не ожидал – нулевого атакующего КПД. Видел игру «Кубани» в предыдущих турах и постоянно ловил себя на мысли: сколько же у краснодарцев проблем в обороне! И вот «Спартак», располагающий группой созидателей высокого по нашим меркам уровня, выходит против этой команды – и не может забить ни разу… Да, кое-какие моменты у ворот Беленова возникали, но сказать, что гости были близки к цели, оказывали серьезное давление, а тем более доминировали, ни в коем случае нельзя. Игру вела «Кубань», и ее успех вполне закономерен.

– На перерыв гости уходили, проигрывая 0:2, однако впереди был еще целый тайм. Такой матч можно было попытаться спасти?

– В принципе, да. Только я во второй половине не заметил каких-то радикальных изменений в рисунке игры. Да, спартаковцы время от времени пытались активизироваться, но я бы не сказал, что они преуспели в нагнетании остроты у ворот хозяев. Есть железное правило: кому больше надо, тот и должен больше делать. Изобретать, выдумывать, создавать, воплощать. Разве футбол «Спартака» после перерыва отвечал такому правилу?..

Наоборот, во владениях Реброва то и дело полыхал пожар. Краснодарцы забили трижды, а могли наколотить и полдюжины мячей – если бы продуктивнее распоряжались возможностями, большинство из которых им, кстати, великодушно предоставлял сам «Спартак».