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    Симеоне: «Корреа справился с поставленной задачей»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, за счет чего команде удалось переиграть «Эйбар» в матче 4-го тура испанской Примеры.

    «В первом тайме у нас было три прекрасных момента, но реализовать их мы не смогли, – сказал Симеоне. – После перерыва мы сделали ставку на игроков, способных переломить игру впереди, в частности, на Корреа, который великолепно справился с поставленной задачей. Против хорошо обороняющихся команд нужны именно такие, индивидуально сильные футболисты».

    Напомним, в итоге «Атлетико» одержал победу со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

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    20.09.2015 01:32
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