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    • Примера. «Реал Сосьедад» в меньшинстве уступил «Эспаньолу»

    Примера. «Реал Сосьедад» в меньшинстве уступил «Эспаньолу»

    «Реал Сосьедад» уступил «Эспаньолу» в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры.

    Встреча завершилась со счетом 2:3 — победный для барселонцев гол в добавленное время забил Эрнан Перес.

    Отметим, что «Реал Сосьедад» пока не одержал в новом сезоне чемпионата Испании ни одной победы.

    Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

    Реал Сосьедад — Эспаньол — 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 — Агирретче, 20. 1:1 — Морено, 44 (с пенальти). 1:2 — Роко, 71. 2:2 — Жонатас, 86. 2:3 — Перес, 90.

    Удаление: Рульи, 42 («Реал Сосьедад»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 00:51
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