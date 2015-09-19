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    Аленичев: «Кубань» выиграла абсолютно заслуженно»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итог матча 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани» (0:3).

    – Проиграли по всем статьям сегодня, – отметил Аленичев. – «Кубань» выиграла абсолютно заслуженно, это сверхмотивированная команда. «Кубань» сейчас находится не на том месте. Это команда, которая обладает сильным подбором футболистом. Видимо, у нее были какие-то проблемы, которые не позволяли набирать очки.

    Не считаете ли вы, что некоторая кампания в СМИ, направленная против «Кубани», принизила настрой «Спартака» на игру?

    – Не считаю так. Футболисты не должны об этом думать. Я на теоретических занятиях говорил, что «Кубань» будет очень серьезно настраиваться играть против нас. Тем более в «Кубани» несколько дней назад сменили тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2015 22:01
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    strangeric
    1442690616
    Аленичев хотя бы честен , а карпуша в этой ситуации сочинил бы что-нибудь про очередной заговор и непослушных игроков , не выполняющих установки тренера
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    Алекc
    1442691263
    Стыдно
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    y-ago
    1442698803
    Предъявлять претензии к Аленичеву сейчас - глупо. Да и проблема не в нем, а в составе. На кого опереться? По сути - не на кого. Небесталанный пахарь Промес смотриться иногда белой вороной на фоне неиграющей в никакой футбол абсолютно немотивированной команды. Удачи Аленичеву в его нелегком труде!
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    cska-62
    1442702372
    Отлично сыграл сегодня только вратарь Артём Ребров! Если бы не он, то был бы ещё больший разгром!
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    EVM
    1442705304
    Другими словами, Аленичев признает то, что Спартак победу не заслужил?! А что так? Не так давно Спартаку порочили чуть ли не чемпионство. Не хочется повторяться, но опять скажу, что не испытывают большого оптимизма по поводу того, каких высот достигнет Аленичев в Спартаке. Неужели нельзя было найти более достойного тренера?
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    REDAT
    1442721452
    Молодцы земляки!!!!С победой!!!Кто то кричал, что из "Кубани" семечек надавят .А получилось, что "Кубань" надовило комбайном в сухую "Спартак"!!!!!!!!!!!!!!
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    kleinemozart
    1442727141
    Весь российский чемпионат просто липа.Давайте на те деньги которые кстати из бюджета т.е. из нашего с вами кармана сделаем что то хорошее.Мало того что наши деньги тратят так еще договорняки катают по полной.И думают как неграм не платить налоги.Правильно пусть русский мужик за негром работает.Позор друзья.
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    немо
    1442730046
    Спартак играл просто отвратительно. Такое ощущение, что все были "с будуна" (кроме Промеса - он хоть старался). Неговорю уж о "точности" передач (вот уж Бубнов оторвется со своими ТТД). Проиграны всеми все единоборства. На каждом участке поля игроков Кубани было больше. Защита - прходной двор. Ни кто ни кого не держит. Игроки Кубани обыгравали спртаковских "как детей". Позор! Команду срочно нужено чем-то взбодрить. Напримр, весь состав отрправить играть в ФНЛ. Аленичев! Промой мозги каждому в отдельности.
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    Сармат Ростов
    1442755267
    Оставить Реброва,Промеса и Мовсисяна. Докмплектовать дублёрами. Остальных просто выгнать в шею!
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    ologreds
    1694997138
    numo442907
    Ответить
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