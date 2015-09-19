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    • РФПЛ. «Кубань» разгромила «Спартак», одержав первую победу в сезоне

    РФПЛ. «Кубань» разгромила «Спартак», одержав первую победу в сезоне

    Краснодарская «Кубань» переиграла московский «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча завершилась со счетом 3:0, причем два гола хозяева поля забили еще в первом тайме.

    Этот поединок стал первым для нового главного тренера краснодарцев Сергея Ташуева.

    Добавим, что «Кубань» одержала первую победу в сезоне, покинув последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур

    Кубань (Краснодар) — Спартак (Москва) — 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Хубулов, 8. 2:0 — Мельгарехо, 34. 3:0 — Игнатьев, 86.

    «Кубань»: Беленов, Лобкарев (Манолев, 25), Бугаев, Шандау, Мельгарехо (Каретник, 88), Армаш, Рабиу, Иргнатьев, Ткачев, Кулик, Хубулов (Бальде, 76).

    «Спартак»: Ребров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров (Озбилиз, 67), Глушаков (Козлов, 83), Промес, Ромуло (Макеев, 46), Широков, Попов, Зе Луиш.

    Предупреждения: Глушаков, 56. К. Комбаров, 64. Озбилиз, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 20:53
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    Комментарии (58)
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    Диктор
    1442692820
    Что вы вообще ша-ка-лы обсуждаете-противно вас коз-лов слушать,игру явно слили-причин только не видно почему.
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    legends
    1442698913
    Предлагаю поставить по всем церковным папертям кружки с надписью "НА ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕЛИКОГО ДУХА ВЕЛИКОЙ - НАРОДНОЙ КОМАНДЫ" - и ручаюсь- больше 3-х копеек не соберется со всей страны. Вот она какая= "народная" ....
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    HardPony
    1442701376
    уж если 1 в сезоне,то на спартаком.
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    roman230582
    1442702122
    Молодцы Кубань, порадовали
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    alex-76
    1442717908
    Вот это подарочек на праздник. Спасибо ! Кубань с победой!
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    ААМ
    1442724158
    Очень слабо выглядел СПАМ и очень солидно на его фоне смотрелась Кубань
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    Диктор
    1442724929
    Я болельщик Спартака-и мне вчера противно было смотреть на игру команды-вообще у меня сложилось стойкое впечатление что игру вчера осознанно слили.А вы ста-до в такой ситуации льющее грязь-выс просто жалко.За ваше воспитание и вообще за морально этический Дух-хотя о чем я,быд-ло оно и в Африке быд-ло.
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    FCQ
    1442729131
    болельщик Спартака НУЖНО СОСТАВ ПОМЕНЯТЬ ТАМ КАК МИНИМУМ 10-12 ЧЕЛОВЕК иначе ничего там не будет....
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    CSKA №1
    1442730076
    ((( !
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    ologreds
    1694997138
    numo442900
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