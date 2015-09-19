Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Пейчинович: «Хочу закончить карьеру в «Локомотиве»

    Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о том, как адаптировался к российскому футболу.

    – Вы родились в Сербии, несколько лет играли в Европе. Тяжело ли было привыкнуть к российской действительности?

    – Нет. Мне здесь лучше, чем в Европе. Русская культура очень похожа на сербскую. Язык похож. И в России удивительные люди! Очень дружелюбные, отзывчивые. В Европе, как мне кажется, люди более холодные, замкнутые. В России больше улыбок.

    – Впервые такое слышу. Обычно говорят, что все наоборот...

    – В моем случае сыграло роль то, что меня очень тепло приняли в команде. Постоянно спрашивали, чем помочь, что рассказать... Поддерживали.

    – С кем сдружились?

    – Чорлука, Шкуле... Мы – «балканские парни», поэтому с ними общение тесное. Еще с Гилерме, Майконом, Сэмом.

    – А с Яном Дюрицей – вашим конкурентом по позиции – дружите?

    – Общаемся тоже. Ян – отличный парень, отличный футболист.

    – Вы играли в Сербии, во Франции, в России. Но говорят, что главные футбольные страны в стороне – Англия, Испания, Германия...

    – Понимаю, о чем вы. Наверное, у многих футболистов есть цель поиграть в сильнейших чемпионатах Европы. Я с удовольствием смотрю матчи чемпионата Англии, Испании, Италии. Но играть там не хотел бы. Вообще я хочу завершить карьеру в»Локомотиве».

    – Вам 27 лет. Не рановато задумываетесь о завершении карьеры?

    – Нет, сейчас я не собираюсь. Клоню к тому, что мне очень хорошо в «Локомотиве». И я счастлив в России. Русская культура мне близка. Язык скоро выучу. До Сербии лететь «всего ничего» – вы же так говорите?

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOShamilLOKO
    1442685433
    Играй как чорлука тогда не вопрос
    Ответить
    AlexKane
    1442688940
    Довольно хороший защитник
    Ответить
    Антибиотик
    1442761692
    Не супер защитник, но патриоты нам нужны!
    Ответить
    ologreds
    1694997138
    numo442899
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+