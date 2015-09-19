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    Семина пока не уволили из «Анжи»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин готовит команду к матчу 10-го тура Премьер-лиги против «Уфы», не смотря на слухи об увольнении в случае поражения от «Ростова».

    «У меня и мысли не возникало на тему того, уволят меня или нет. Любого тренера увольняют, только он не знает, когда это произойдет. Это часть нашей профессии. Сейчас мы идем на тренировку готовиться к следующему матчу. Это все, что я могу сейчас сказать», – заявил Семин.

    Напомним, «Анжи» в этом сезоне заработал всего пять очков в девяти матчах Премьер-лиги.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2015 18:17
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    Комментарии (4)
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    Rizvan_05
    1442680832
    А теперь посмотрите что творит Кубань при Ташуеве со Спартаком и кусайте локти.
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    Kruta
    1442961001
    Удачи ему
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    ologreds
    1694997139
    numo442890
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