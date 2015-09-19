Видеотрансляция матча «Милан» – «Палермо» – на «Бомбардире»

«Милан» стартовал в Серии А не очень удачно, проиграв два матча из трех. Сегодня команда Синиши Михайловича принимает на своем поле «Палермо», который в этом сезоне еще не проигрывал.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Милан» – «Палермо». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!