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    Энрике: «Травма Рафиньи не помешает нам выиграть титулы»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что травма полузащитника Рафиньи не скажется на результатах команды.

    «Наша команда в состоянии преодолеть эти проблемы. Новости о травме Рафиньи печальны для него, но мы сможем заменить полузащитника другими футболистами.

    У меня нет уверенности, что больше не будет травм, но мы сможем заявить новых игроков уже через три месяца. Так что я спокоен и знаю, что команда все равно сможет выиграть титулы», – заявил Энрике.

    Напомним, Рафинья получил травму в матче с «Ромой». В этом году полузащитник уже не сможет выйти на поле.

    Источник: Marca

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    19.09.2015 14:50
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