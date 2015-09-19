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    • «Барселона» не сможет заявить Видаля или Турана раньше января

    «Барселона» не сможет заявить Видаля или Турана раньше января

    «Барселона» не сможет заявить Алейша Видаля или Арда Турана на матчи Примеры, несмотря на серьезную травму Рафиньи.

    ФИФА ответила отказом каталонскому клубу – трансферный запрет истекает не 1 сентября, на чем наставивала «Барса», а 4 января 2016 года. При этом в предписании к запрету указано, что клуб не сможет заявить новых игроков «ни при каких обстоятельствах».

    «Барселона» хотела воспользоваться регламентом испанской федерации футбола, который позволяет заявлять игроков после закрытия трансферного окна при серьезной травме уже зарегистрированных футболистов.

    Источник: Sport.es

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    19.09.2015 13:38
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