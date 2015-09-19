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    • Кака: «Я последний обладатель «Золотого мяча» с этой планеты»

    Кака: «Я последний обладатель «Золотого мяча» с этой планеты»

    Полузащитник «Сан-Паулу» Кака восхищается игрой нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Роналдиньо, Роналду, Месси и я – единственные футболисты, которые продолжают играть до сих пор, получившие «Золотой мяч». Я горд нахдиться рядом с такими великолепными игроками и рад тому, что я – последний футболист, который выигрывал награду перед Месси и Роналду. Можно даже сказать, что я последний обладатель «Золтого мяча» с этой планеты», – заявил Кака.

    Напомним, Кака получил награду в 2007 году. После этого «Золотой мяч» трижды выигрывал Криштиану Роналду и четыре раза Лионель Месси.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2015 13:24
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    Комментарии (4)
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    maumZ
    1442658989
    Какая глупость. Так и хочется сказать, что земной футбол для землян, а инопланетяне на хрен идут.
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    Donetsk_the_BEST
    1442661596
    Хех Забавно сказал!)
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    -=MoT=-
    1442730670
    много не болтай Рикардо!
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    ologreds
    1694997140
    numo442868
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