Кака: «Я последний обладатель «Золотого мяча» с этой планеты»

Полузащитник «Сан-Паулу» Кака восхищается игрой нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Роналдиньо, Роналду, Месси и я – единственные футболисты, которые продолжают играть до сих пор, получившие «Золотой мяч». Я горд нахдиться рядом с такими великолепными игроками и рад тому, что я – последний футболист, который выигрывал награду перед Месси и Роналду. Можно даже сказать, что я последний обладатель «Золтого мяча» с этой планеты», – заявил Кака.

Напомним, Кака получил награду в 2007 году. После этого «Золотой мяч» трижды выигрывал Криштиану Роналду и четыре раза Лионель Месси.