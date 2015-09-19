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    Моуринью: «Я пожму руку Венгеру»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пожмет руку главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру перед матчем команд, который состоится сегодня.

    «Я отвечаю за свои действия, как и все другие люди. Я пожму руку Венгеру.

    Перед матчем с «Арсеналом» хочу изолировать своих игроков от ненужных разговоров. Мы просто хотим выиграть эту игру. Я знаю, что у нас хорошая серия против «Арсенала» в Премьер-лиге, но они победили нас в Суперкубе. И все это не имеет значения», – заявил Моуринью.

    Напомним, после матча за Суперкубок Англии Моуринью и Венгер не пожали друг другу руки.

    Источник: The Guardian

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    19.09.2015 12:33
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    Комментарии (4)
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    miramax_max
    1442666206
    Венгер не пожмет, и правильно сделает!
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    89388900185
    1442666432
    Ну правильно сделаешь Моур. Он старше а старших надо уважать
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    miramax_max
    1442669229
    Не мог Челси выиграть!!! СУДЬЯ ПОМОГ!!!!!!
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    ologreds
    1694997140
    numo442864
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