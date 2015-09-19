Видеотрансляция матча «Реал» – «Гранада» – на «Бомбардире»

«Реал» не замечает соперников на своем пути, забив в последних трех матчах пятнадцать мячей, а лидер «сливочных» нападающий Криштиану Роналду восемь раз отметился в воротах «Бетиса» и «Шахтера». «Гранада» приезжает на «Сантьяго Бернабеу» не в самый подходящий момент, но до стартового свистка арбитра счет будет равным, поэтому шансы у гостей на положительный исход матча есть.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.