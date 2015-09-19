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    • Видеотрансляция матча «Реал» – «Гранада» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Реал» – «Гранада» – на «Бомбардире»

    «Реал» не замечает соперников на своем пути, забив в последних трех матчах пятнадцать мячей, а лидер «сливочных» нападающий Криштиану Роналду восемь раз отметился в воротах «Бетиса» и «Шахтера». «Гранада» приезжает на «Сантьяго Бернабеу» не в самый подходящий момент, но до стартового свистка арбитра счет будет равным, поэтому шансы у гостей на положительный исход матча есть.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 11:45
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