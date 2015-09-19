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    Глушаков: «В матче с «Ростовом» поймал «лося»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, почему был заменен в матче восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

    – Почему вас заменили в игре с «Ростовом» и насколько серьезна травма?

    – Замену я сам попросил. Ушиб бедра, мне в одном из стыков попали по ноге. Ничего страшного, «лося» поймал.

    – В смысле – «лося»?

    – Тот случай, когда попадают так, что мышца забивается, – «лося» поймал. Футбольный сленг. В моем случае это игровой момент: бежал, наступил на мяч, воткнулся в защитника.

    – Как сейчас себя чувствуете?

    – Тренируюсь в общей группе, готов играть.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.09.2015 11:21
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    Комментарии (2)
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    Serjoga
    1442690319
    Так как играл сегодня с Кубанью можно было подумать, его медведь "ломал! всю неделю!
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    ologreds
    1694997141
    numo442855
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