Глушаков: «В матче с «Ростовом» поймал «лося»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, почему был заменен в матче восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

– Почему вас заменили в игре с «Ростовом» и насколько серьезна травма?

– Замену я сам попросил. Ушиб бедра, мне в одном из стыков попали по ноге. Ничего страшного, «лося» поймал.

– В смысле – «лося»?

– Тот случай, когда попадают так, что мышца забивается, – «лося» поймал. Футбольный сленг. В моем случае это игровой момент: бежал, наступил на мяч, воткнулся в защитника.

– Как сейчас себя чувствуете?

– Тренируюсь в общей группе, готов играть.