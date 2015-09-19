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    • Канчельскис: «Наши футболисты не привыкли к плотному графику, а мы и по 60 матчей проводили»

    Канчельскис: «Наши футболисты не привыкли к плотному графику, а мы и по 60 матчей проводили»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил, что нашим командам пора научиться играть по два матча в неделю.

    «Мы не привыкли играть по графику среда-суббота, и когда у нас начинается такой плотный график, сразу начинаем кричать «Как тяжело». Да ничего страшного, мы играли и по 60 игр в сезон в Европе. Просто надо привыкнуть к этому, если ты будешь стабильно играть в таком режиме, проблем не будет. А если мы играем сначала среда-суббота, а потом 2-3 недели отдыхаем, то конечно, мы будем не в такой хорошей форме и будет тяжело втянуться. Самое главное – правильный календарь.

    Не должно быть так, что одной команде можно переносить, а другой – нет. Давайте вспомним, когда «Зенит» играл с «Рейнджерс», шотландцы просили пару игр перенести, но им не разрешили, потому что есть стабильный календарь. А питерцам дали две недели на подготовку», – сказал Канчельсикис.

    Источник: Спорт FM

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    19.09.2015 10:20
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    Комментарии (3)
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    Deadman112
    1442648772
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    Miha
    1442651438
    Андрюша, ты такой понторез! Какие 60 матчей? у тебя в статистике выступлений за МЮ за 4 сезона - 162 матча, т.е. около 40 за сезон. Тот же Аршавин не далеко от тебя по статистике отстал. Иди теперь Кубань тренируй и вспоминай свои выступления на Туманном Альбионе как сладкий сон!
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    ologreds
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    numo442849
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