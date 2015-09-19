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    • Белоруков: «Надеемся, что нанесем «Зениту» третье подряд поражение на «Петровском»

    Белоруков: «Надеемся, что нанесем «Зениту» третье подряд поражение на «Петровском»

    Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков поделился своими ожиданиями в преддверии матча с «Зенитом» в рамках девятого тура РФПЛ.

    — В чем особенность игры с «Зенитом» для нынешнего «Амкара»?

    — Если учитывать тот факт, что в концовке прошлого сезона мы обыграли «Зенит», встреча наверняка получится принципиальной. Всегда приятно проверить свои силы в противостоянии с сильным соперником, выступающим в Лиге чемпионов.

    — Что привлекает в игре «Зенита» на данном этапе?

    — У «Зенита» традиционно ярко играют лидеры — то, чем петербургская команда славилась во все времена. Мне лично импонирует Олег Шатов. И еще очень понравилась игра с ЦСКА. Отыграться с 0:2 дорогого стоит — признаюсь, в начале встречи меня посещали неприятные мысли. Но зенитовцы молодцы! Дожали, вырвали ничейку.

    — Тем не менее в последних четырех матчах чемпионата России «Зенит» набрал всего четыре очка. Более того, в двух домашних встречах «Зенит» уступил с общим счетом 1:5. Как считаете, «Зенит» выйдет на воскресную встречу с повышенной мотивацией?

    — Посмотрим. Мы надеемся, что нанесем «Зениту» третье подряд поражение на «Петровском».

    — Что сейчас вас связывает с Санкт-Петербургом?

    — Родные, друзья, детские воспоминания о хороших временах. Путевку во взрослый футбол мне дал Алексей Александрович Стрепетов, у меня для него всегда есть самые теплые слова. Питер навсегда останется в моем сердце.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.09.2015 09:20
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    Комментарии (4)
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    AlexKane
    1442647371
    Хотелось бы,но сейчас у вас нет шансов
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    KosSidFCZP
    1442656309
    аааааааааахахахахаахах,ты бы лучше в матче с цска не косячил и голы им не дарил!
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    ologreds
    1694997142
    numo442844
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