Канчельскис: «В менеджементе «Анжи» работают нефутбольные люди, которые вешают Керимову лапшу на уши»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает одной из причин неудачной игры «Анжи» на старте первенства непрофессиональный менеджмент клуба.

«Я не знаю, о чем думает и чего хочет руководство клуба. Там достаточно непростая ситуация, менеджмент, взяли непонятно откуда, там работают не футбольные люди, но почему-то Керимов им доверяет. Какие люди в менеджменте – такой и результат. Они не играли в футбол, они не понимают, что это такое, значит, не надо лезть, занимайтесь своим делом. А менеджеры вешают лапшу на уши Керимову, он их слушает – и команда занимает предпоследнее место в чемпионате, а с таким-то финансированием это разве нормально?» – считает Канчельскис.