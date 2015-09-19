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    • Канчельскис: «В менеджементе «Анжи» работают нефутбольные люди, которые вешают Керимову лапшу на уши»

    Канчельскис: «В менеджементе «Анжи» работают нефутбольные люди, которые вешают Керимову лапшу на уши»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает одной из причин неудачной игры «Анжи» на старте первенства непрофессиональный менеджмент клуба.

    «Я не знаю, о чем думает и чего хочет руководство клуба. Там достаточно непростая ситуация, менеджмент, взяли непонятно откуда, там работают не футбольные люди, но почему-то Керимов им доверяет. Какие люди в менеджменте – такой и результат. Они не играли в футбол, они не понимают, что это такое, значит, не надо лезть, занимайтесь своим делом. А менеджеры вешают лапшу на уши Керимову, он их слушает – и команда занимает предпоследнее место в чемпионате, а с таким-то финансированием это разве нормально?» – считает Канчельскис.

    Источник: Спорт FM

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    19.09.2015 09:03
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    Комментарии (5)
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    Miha
    1442648325
    А что вообще ожидали от Анжи в этом сезоне?? Команда в прошлом сезоне играла в ФНЛ. Или все думали, что после покупок пары негритят команда всех крушить будет. Как по мне, так команда которая только вышла в ПЛ должна ставить задачу сначала закрепиться в лиге а потому уже по ходу возможностей ставить задачи по выше. Так что Махачкале на те же еврокубки замахиваться еще рано!
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    Джавдет
    1442649375
    В Анжи что менеджмент что персонал ниже по классу
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    ologreds
    1694997142
    numo442843
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    Россия
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