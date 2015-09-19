Алдонин: «Еременко не хватает свежести, чтобы принимать нестандартные решения»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре хавбека армейцев Романа Еременко в проигранном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:1) .

«У меня ощущение, что у Романа огромный объем работы, он стал очень много действовать на отбор, прессинговать вратаря и защитников. Поэтому ему как раз не хватает свежести, чтобы принимать нестандартные решения, которые были ему свойственны до этого. Ну и еще это вопрос психологии, неудачная серия может затянуться, а может, в следующем туре он покажет свой лучший футбол.

Все естественно понимают, что работа, которую он проводит, вовсе не напрасна, и все это идет ему в копилку. Бывает, матчи складываются не идеально, но я не стал бы говорить только о Романе, вся полузащита играла не лучшим образом», – считает Алдонин.