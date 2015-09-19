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    «Барселоне» нужны новые спонсоры

    «Барселона» ведет переговоры с рядом компаний, которые могли бы стать спонсорами клуба. Сообщается, что это необходимо для проведения полноценной трансферной кампании зимой.

    Покупка футболиста для основного состава сейчас грозит «Барселоне» нарушением финансового fair-play. Одно из его основных правил гласит, что доля зарплатного фонда не должна превышать 70% от бюджета клуба. У «Барселоны» этот показатель на сегодняшний день составляет 66,8%, а значит, клуб не может себе позволить игрока с высокой зарплатой.

    Избежать нарушения в этом случае можно двумя способами: уменьшить зарплатный фонд, продав собственных футболистов, или подписать контракты с новыми спонсорами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2015 02:00
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    Комментарии (3)
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    Armyan4eG
    1442741538
    Бред, летом ушел Хави и Педро, пришли Туран и Видаль... Зарплата первых двух в три четыре раза больше чем у Видаля с Тураном... Это говорит о том что приведенные 66.8% выдуманные.
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    калач
    1442836258
    не мешок, вот и ищут спонсоров
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    ologreds
    1694997144
    numo442828
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