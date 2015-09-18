Шоу успешно перенес повторную операцию

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, получивший двойной перелом ноги в матче Лиги чемпионов против ПСВ (2:1), был прооперирован повторно.

Напомним, что футболист травмировался в результате жесткого подката Эктора Морено и прямо со стадиона был увезен в больницу. Там его прооперировали первый раз, после чего появилась информация о том, что потребуется еще одно хирургическое вмешательство.

Сообщается, что врачи остались довольны тем, как прошла вторая операция. Срок восстановления Шоу составит от шести до девяти месяцев.