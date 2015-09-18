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    Бердыев: «Не могли сделать нужные замены»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев после победы над «Анжи» (1:0) прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

    «Во втором тайме сказалась вынужденная замена Могилевца – у нас возникла проблема с числом легионеров – мы не могли сделать нужные замены. В целом, я рад победе, это важный момент для нас», – рассказал Бердыев.

    Также наставник поведал о том, когда вернутся в строй травмированные игроки.

    «Форбс травму получил, но ничего серьезного. Мусса Думбия уже в общей группе с некоторыми ограничениями, должен быть готов к следующему туру. Новосельцев, думаю, к тому же сроку. А когда закончится дисквалификация Канги, будет возможность маневра составом. Сегодня вот напрашивался ход с выходом Азмуна, но не было возможности его выпустить».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2015 22:09
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