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    РФПЛ. «Ростов» обыграл «Анжи»

    В матче девятого тура РФПЛ «Ростов» дома одолел «Анжи» с минимальным счетом. Гол, оказавшийся победным, на седьмой минуте забил Могилевец.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Ростов (Ростов) – Анжи (Махачкала) - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 1:0 – Могилевец, 7

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец (Бен Су Ю, 41), Нобоа, Калачев, Полоз (Ротенберг, 83), Бухаров (Байрамян, 69).

    Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев (Хадарцев, 80), Ещенко, Лазич, Леонардо (Эбесилио, 64), Мкртчян, Аруна, Мутари (Боли, 58), Алмейда.

    Предупреждения: Маргасов, 2; Байрамян, 74; Навас, 75; Калачев, 82.

    Судья: Виталий Мешков

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 20:51
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    Комментарии (19)
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    1442644167
    У Анжи игра есть, хромает реализация моментов.
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    Qweas
    1442645155
    ничего у анжи нет, кроме спонсора.
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    Djazzz
    1442648776
    Респект Ростову и Бердыеву
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    anjist
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    Олиииииииии олюююююююююю Е6ём махачколююююююююююю Мы е6ём мы ебёооооооооооооом мы ебём ее всегдю!!!!!
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