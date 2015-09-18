РФПЛ. «Ростов» обыграл «Анжи»

В матче девятого тура РФПЛ «Ростов» дома одолел «Анжи» с минимальным счетом. Гол, оказавшийся победным, на седьмой минуте забил Могилевец.

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Ростов (Ростов) – Анжи (Махачкала) - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

Голы: 1:0 – Могилевец, 7

Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец (Бен Су Ю, 41), Нобоа, Калачев, Полоз (Ротенберг, 83), Бухаров (Байрамян, 69).

Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев (Хадарцев, 80), Ещенко, Лазич, Леонардо (Эбесилио, 64), Мкртчян, Аруна, Мутари (Боли, 58), Алмейда.

Предупреждения: Маргасов, 2; Байрамян, 74; Навас, 75; Калачев, 82.

Судья: Виталий Мешков