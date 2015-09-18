«Барселона» может заявить Турана или Видаля из-за травмы Рафиньи

«Барселона» может заявить полузащитника Арда Турана или защитника Алейша Видаля для участия в чемпионате Испании, так как другой хавбек каталонцев Рафинья получил тяжелую травму, из-за которой не сможет сыграть до конца сезона.

Сообщается, что срок запрета на регистрацию футболистов, наложенного на сине-гранатовых ФИФА, истек 1 сентября 2015 года, и теперь «Барселона» может воспользоваться 124 статьей регламента испанской федерации футбола, по которой клуб имеет право заменить получившего серьезную травму игрока в заявке на сезон любым другим футболистом.