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    • «Барселона» может заявить Турана или Видаля из-за травмы Рафиньи

    «Барселона» может заявить Турана или Видаля из-за травмы Рафиньи

    «Барселона» может заявить полузащитника Арда Турана или защитника Алейша Видаля для участия в чемпионате Испании, так как другой хавбек каталонцев Рафинья получил тяжелую травму, из-за которой не сможет сыграть до конца сезона.

    Сообщается, что срок запрета на регистрацию футболистов, наложенного на сине-гранатовых ФИФА, истек 1 сентября 2015 года, и теперь «Барселона» может воспользоваться 124 статьей регламента испанской федерации футбола, по которой клуб имеет право заменить получившего серьезную травму игрока в заявке на сезон любым другим футболистом.

    Источник: Football Espana

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    18.09.2015 16:45
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    Комментарии (5)
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    Hala Madrid
    1442600742
    Хочется посмотреть на Турана
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    Mr Trueman
    1442602372
    Надеюсь заявят Турана
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    HardPony
    1442604128
    да хоть кого не заяви. Барса ничего не потеряет. Слишком хороши.Жаль,что в Реал клоуна жирного назначили. Отдали в этом году победу в чемпе.
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    Killofwrath
    1442606254
    Ну если по позиции, то очевидно, что Турана заявят)
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    ologreds
    1694997146
    numo442781
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