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    • Попов: «Терпение у боссов «Зенита» может лопнуть, если фокусы Виллаш-Боаша продолжатся и дальше»

    Попов: «Терпение у боссов «Зенита» может лопнуть, если фокусы Виллаш-Боаша продолжатся и дальше»

    Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов выразил свое мнение о ситуации, в которой оказался наставник питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

    «Он сам виноват в сложившейся ситуации. Не нужно было ему все это затевать в стане сине-бело-голубых, я имею ввиду дисквалификацию и критику руководства. Без всего этого португалец бы без всяких проблем доработал до конца сезона и уходил бы туда, куда он хочет. А так он очень много вокруг себя поднял негатива, и это плохо сказывается на имидже «Зенита». А он ведь и так не очень хороший – болельщики считают, что Виллаш-Боаш ничего не делает, а результаты достигаются финансовыми вливаниями. Терпение у боссов может лопнуть, если фокусы португальца продолжатся и дальше», – сказал Попов.

    Полную версию интервью читайте на «Бомбардире» в ближайшее время!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 16:22
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    Комментарии (9)
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    Lakhamu
    1442583295
    воскресная игра Зенита с Амкаром может оказаться одной из последних для АВБ. Зениту нужно побеждать. Амкар будет вполне доволен ничейным результатом.
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    каа
    1442587489
    Ему "схема Капелло" понравилась вот и провоцирует ...наверняка отступные - кругленькая сумма..?!...(((
    Ответить
    Truly
    1442589294
    Еще и ПОпов откуда-то вылез.
    Ответить
    mik1954
    1442590303
    Попов врать не станет, Попов голова !
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    красноярец
    1442591907
    бывшему футболисту Амкара виднее что творится в газовике из Питера.
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    HardPony
    1442603774
    у боаша скорее лопнет от выкрутасов газпрома
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    time_killer
    1442607041
    Кто все эти люди, которые что-то постоянно говорят? Ладно, когда человек играл за этот клуб, допустим он имеет моральное право что-то сказать. Ну а если человек вообще левый и начинает про все и всех рассуждать. Уровень рассуждений порой хуже, чем в подавляющем большинстве комментариев на сайте, а преподносится так как будто-то говорит эксперт.
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    ologreds
    1694997146
    numo442780
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