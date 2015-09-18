Кокорин: «Мечтаю в 2018 году играть и забивать за Россию»

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

«Такие мероприятия дают предвкушение праздника. Я впервые окунулся в него в Бразилии на ЧМ-2014. Это то, что хочется пережить снова, особенно на домашнем чемпионате мира.

Не думаю, что имеет большое значение, что мы не будем играть отбор. Нас ждет серия товарищеских встреч с серьезными соперниками. Уверен, тренерский штаб подготовит нас к турниру самым лучшим образом. До чемпионата мира еще три года, так далеко загадывать в будущее неправильно. Конечно, я мечтаю в 2018 году играть и забивать за Россию, быть частью общего праздника», – рассказал Кокорин.