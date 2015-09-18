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    Маттеус: «У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году»

    Чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ Лотар Маттеус на праздновании 1000 дней до чемпионата мира-2018 поделился своими ожиданиями от мундиаля, который пройдет в России.

    «Первый раз был в России 36 лет назад, поэтому знаю Москву также здорово, как местный таксист, обожаю этот город. У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году, но если честно, считаю, что победит Германия, а Россия будет в финале. Хотя чем черт не шутит, может Россия и победить. Надеюсь, приеду в Москву в 2018. В каком качестве? Надеюсь, не просто гостем.

    Многое поменялось с тех пор, как я был тут в первый раз, тогда невозможно было прикоснуться к красной площади, а сейчас мы играем здесь в футбол. Это фантастические изменения, русские обожают футбол. Здесь, как и во всем мире, если ты показываешь результат, ты радуешься вместе с командой, но если результата нет, ты хочешь эту команду разнести в пух и прах, это нормально.

    Молодым игрокам скажу, чтобы они любили футбол и играли со страстью. Самое главное – получать от этого удовольствие. Не каждый может стать таким, как Месси, но самое главное, чтобы ты получал удовольствие от игры», – сказал Маттеус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2015 12:16
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    Комментарии (14)
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    Protosser
    1442568941
    Юморист)
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    Lexx1k
    1442569613
    надеюсь он имел ввиду чемпионат мира по хоккею... иначе я бы заподозрил его в употреблении запрещённых веществ...
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    Финт
    1442570988
    а помните к Греки Европу выиграли? кто от них ожидал,а единственная команда которая их тогда на Евро обыграла,были мы
    Ответить
    Probe
    1442571687
    Как будет по немецки : "Хотя чем черт не шутит"?
    Ответить
    MrVanes-Zenit
    1442572747
    Шансы буду у каждой команды Вопрос только какие именно
    Ответить
    Garrincha58
    1442573322
    одни подхалимничают и несут всякий бред а наши чинуши тупые развесят уши и бредят всякой хренью
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    dzvinka
    1442576361
    скорее я стану следующим тренером Челси уже этой осенью-зимой, чет такое случится...
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    Бан
    1442578357
    Надоели эти депардье, сигалы, рои джонсоны и прочие матеусы, считающие нас настолько примитивными, что мы можем купиться на их бред.
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    footballforeverNN
    1442581789
    тоже пьет
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    ologreds
    1694997148
    numo442758
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