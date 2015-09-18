Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бабаев: «Решение по Витиньо примем в конце года»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в конце года примет решение по полузащитнику «Интернасьонала» Витиньо, который принадлежит армейцам и отдан бразильцам в годичную аренду.

    «Можно сказать, дела у Витиньо на родине складываются неплохо. Он часто выходит на поле, уж точно гораздо чаще, чем это было у нас. На его счету в «Интернасионале» есть голы, результативные передачи. Иными словами, прогресс очевиден. Мы находимся на постоянной связи с Бразилией, внимательно следим за Витиньо. Решение о том, что будет дальше, примем ближе к концу года», – сказал Бабаев.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    CSKA №1
    1442579692
    Надо его возвращать,пусть играет и вкатывается в состав!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997148
    numo442752
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+