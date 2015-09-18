Бабаев: «Решение по Витиньо примем в конце года»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в конце года примет решение по полузащитнику «Интернасьонала» Витиньо, который принадлежит армейцам и отдан бразильцам в годичную аренду.

«Можно сказать, дела у Витиньо на родине складываются неплохо. Он часто выходит на поле, уж точно гораздо чаще, чем это было у нас. На его счету в «Интернасионале» есть голы, результативные передачи. Иными словами, прогресс очевиден. Мы находимся на постоянной связи с Бразилией, внимательно следим за Витиньо. Решение о том, что будет дальше, примем ближе к концу года», – сказал Бабаев.