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    Мамаев: «Получили удовольствие от такого футбола»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (1:2).

    «Мы забили первыми, не знаю, что потом пошло не так. Играли хорошо, даже претензий нет, просто два гола получили. Тридцать секунд в конце матча, и мы проиграли.

    Против «Боруссии» мы сыграли очень достойно, не считая результата. Поистине приятно было играть на таком стадионе, мы получали удовольствие от такого футбола. У нас задача выходить из группы, поэтому в следующих матчах турнира нам надо только побеждать, добиваться положительных результатов», — сказал Мамаев.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2015 06:56
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