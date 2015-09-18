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    • «Стяуа» может лишиться всех титулов, завоеванных до 1997 года

    «Стяуа» может лишиться всех титулов, завоеванных до 1997 года

    «Стяуа» рискует лишиться всех трофеев, выигранных командой до 1997 года. Министерство обороны Румынии давно судится с ФК «Стяуа» в связи с длительным незаконным использованием этой командой армейской символики.

    На протяжении пятидесяти лет «Стяуа» являлся армейским клубом. В 1998 году клуб стал частным, но власти страны позволили команде сохранить свое наименование и символику

    Теперь ФК «Стяуа» и спортивному армейскому обществу предстоит разобраться с тем, кому будут принадлежать ранее завоеванные титулы.

    «Стяуа» до 1997 года 18 раз выиграл чемпионат Румынии и Кубкок страны, а также завоевал Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Guardian.com

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    18.09.2015 06:11
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    Комментарии (7)
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    talgatnurzhanov2006
    1442554210
    1997 году выиграл лигу чемпионов? аффтор жёёёёт!!!
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    Petrak86
    1442559822
    странные разборки, какую пользу получит спортивное армейское общество, если решат, что это их победы? Поставят себе какие-то награды, на которых будет написано "Стяуа - чемпион"? По факту их выигрывал Стяуа, а кому принадлежал клуб - это уже другая история. Это все равно что Абрамович продаст Челси, и все трофеи клуба за время владения заберет себе, а Челси их лишится))
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    ologreds
    1694997150
    numo442729
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