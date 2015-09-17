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    Кононов: «Я аплодирую всей команде»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче Лиги Европы от дортмундской «Боруссии» (2:1). Игра немцев не стала для него неожиданностью.

    «Мы ожидали такой игры от «Боруссии», мощной, с давлением. Мы сами хотели так же играть, но в большинстве моментов «Боруссия» превосходила нас и в давлении, и в атаках», – сказал Кононов.

    Несмотря на неудачный исход, наставник похвалил своих подопечных.

    «Нам удавались определенные моменты в этой игре – владение мячом, например, атаки. Матч играется до финального свистка, нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сыграть вничью. Я не хочу комментировать игру определенных футболистов нашей команды. Я аплодирую всей команде, всем нашим игрокам».

    Источник: Р-Спорт

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    17.09.2015 23:20
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    Комментарии (4)
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    LOKOShamilLOKO
    1442523815
    Мы тоже но ничья было бы круто
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    ЖОРРО
    1442524860
    Браво!Молодцы!Проиграли, но боролись до конца с самим Дортмундом на выезде!Молодцы!!!Удачи БЫКам!!
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    Ver
    1442543126
    Надеюсь, хотя бы ЦСКА в Москве накажет немцев...а то это "чуть-чуть не хватило" уже достало...
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    ologreds
    1694997150
    numo442713
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