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    Лига Европы. «Краснодар» уступил «Боруссии» Д

    «Краснодар» проиграл в гостевом матче против дортмунской «Боруссии». Счет в этой встрече открыл Мамаев, а в составе хозяев отличились Гинтер и Пак Чжу-Ху, забивший в добавленное время.

    Напомним, что в группе С также выступают «Габала» и ПАОК.

    Лига Европы. Группа C. 1-й тур

    Боруссия Д (Германия) – Краснодар (Россия) 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы:0:1 – Мамаев, 11; 1:1 – Гинтер, 45; 2:1 – Пак Чжу-Ху, 90+1

    Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Сократис, Хуммельс, Шмельцер (Кагава, 46), Гюндоган, Парк, Кастро (Вайгль, 60), Янузай, Мхитарян, Обамеянг (Рамос, 70).

    Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Страндберг, Каборе (Газинский, 69), Ахмедов, Мамаев (Ари, 80), Перейра (Лаборде, 59), Смолов.

    Предупреждения: Каборе, 8; Енджейчик, 18; Лаборде, 72; Кагава, 79; Гюндоган, 85.

    Судья: Лиран Лиани

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 21:56
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    Комментарии (20)
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    HardPony
    1442519793
    обидно. Мамаев хорош сново
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    AleXXX 88
    1442519914
    все нормально!это только 1 игра,ещё и какая.
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    sour12
    1442543769
    играли то лучше БВБ наверно не хватило опыта такого рода матчей.
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    sour12
    1442543829
    Ну как можно было за 2 минуты до конца пропустить такой нелепейший гол =(
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    Жека-Юг
    1442550304
    Спасибо за игру. Молодцы.
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    belarus-gomel
    1442555803
    почти выстояли!!!! игру показали добротную!!!! удачи Краснодару!!!
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    amg063
    1442557264
    Красавцы, зря Лаборде выпустили только.
    Ответить
    Petrak86
    1442559421
    Если такую игру покажут и в остальных 5 матчах группового этапа ЛЕ - запросто можно брать 13-15 очков и выходить в плей-офф
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    AZERBAYCAN..
    1443263214
    габала не слаба запомните...
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    ologreds
    1694997152
    numo442703
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