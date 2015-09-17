Лига Европы. «Краснодар» уступил «Боруссии» Д

«Краснодар» проиграл в гостевом матче против дортмунской «Боруссии». Счет в этой встрече открыл Мамаев, а в составе хозяев отличились Гинтер и Пак Чжу-Ху, забивший в добавленное время.

Напомним, что в группе С также выступают «Габала» и ПАОК.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур

Боруссия Д (Германия) – Краснодар (Россия) 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы:0:1 – Мамаев, 11; 1:1 – Гинтер, 45; 2:1 – Пак Чжу-Ху, 90+1

Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Сократис, Хуммельс, Шмельцер (Кагава, 46), Гюндоган, Парк, Кастро (Вайгль, 60), Янузай, Мхитарян, Обамеянг (Рамос, 70).

Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Страндберг, Каборе (Газинский, 69), Ахмедов, Мамаев (Ари, 80), Перейра (Лаборде, 59), Смолов.

Предупреждения: Каборе, 8; Енджейчик, 18; Лаборде, 72; Кагава, 79; Гюндоган, 85.

Судья: Лиран Лиани