Бут: «Боруссия» – фаворит»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут уверен, что «Краснодару» будет крайне тяжело играть против немцев.

«Я считаю, что фаворит в сегодняшнем матче «Боруссия» (Дортмунд). Если в прошлом сезоне у нее и были какие-то спады, то сейчас старт нового чемпионата Бундеслиги показал, что команда находится в полном порядке. В четырех играх она одержала четыре победы», сказал Бут.

Позавчера я делал прогноз на матч «Вольфсбург» – ЦСКА и сказал, что немецкая команда победит со счетом 2:0. Почти угадал!. Получилось 1:0. А здесь, я думаю, «Боруссия» наверное, выиграет 3:0. Хотя я и живу в Краснодарском крае. От Новороссийска до Краснодара 140 километров. Вроде хочется поболеть и за «Краснодар», но больше все-таки буду симпатизировать «Боруссии», поскольку провел в ней много времени, уехав туда в 20 лет».