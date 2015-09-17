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    • «Сатурн» будет выступать во втором дивизионе в следующем сезоне

    «Сатурн» будет выступать во втором дивизионе в следующем сезоне

    «Сатурн» заявится во второй дивизион для участия в следующем сезоне. Об этом сообщил Глава Раменского района Владимир Демин.

    «Жизнь привела к тому, что у нас сейчас нет профессиональной команды, но мы всеми силами поддерживаем «Сатурн», который играет в третьем дивизионе. В следующем сезоне есть планы выступать уже во втором дивизионе. И чтобы на нашем стадионе играли наши ребята. Выступление команды во втором дивизионе позволит стадиону не хиреть, а жить.

    Чтобы на нашу команду не влияли сиюминутные политические веяния, мы решили поступить скромно и начать с клуба третьего дивизиона. Был создан попечительский совет, определен бюджет клуба, который позволит закончить этот год и после – перейти во второй дивизион. А там жизнь покажет», – проинформировал Демин.

    Напомним, С 1999 по 2010 год раменский «Сатурн» играл в высшем дивизионе. В 2011 году подмосковный клуб вышел из состава Премьер-лиги в связи с финансовыми проблемами.

    Источник: ТАСС

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    17.09.2015 17:19
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