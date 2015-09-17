Цорк: «Краснодар» – это команда уровня Бундеслиги»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поделился своим мнением о «Краснодаре», с которым немцам предстоит сыграть в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Краснодар» – это команда уровня Бундеслиги, поэтому нам не следует недооценивать сегодняшних оппонентов. Думаю, что это основной соперник в нашей группе, победа над «Динамо» (4:0) в чемпионате России только доказывает это. Однако мы хотим занять в группе первое место, поэтому думаем только о победе сегодня», – сказал Цорк.