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    Цорк: «Краснодар» – это команда уровня Бундеслиги»

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поделился своим мнением о «Краснодаре», с которым немцам предстоит сыграть в первом туре группового раунда Лиги Европы.

    «Краснодар» – это команда уровня Бундеслиги, поэтому нам не следует недооценивать сегодняшних оппонентов. Думаю, что это основной соперник в нашей группе, победа над «Динамо» (4:0) в чемпионате России только доказывает это. Однако мы хотим занять в группе первое место, поэтому думаем только о победе сегодня», – сказал Цорк.

    Источник: Bild

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    17.09.2015 16:26
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    Комментарии (3)
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    REDAT
    1442497288
    Держите парни ухо востро!Удачи нашим "БЫКАМ", "РУБИНУ" и "ЛОКО"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    Snerg
    1442499915
    ох сегодня же надают по щам краснодару....
    Ответить
    ologreds
    1694997154
    numo442666
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