Видеотрансляция матча «Боруссия» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

«Кранодар» начинает свои выступления в Лиге Европы матчем с грозной дортмундской «Боруссией». Конено, на поле соперника «быкам» будет невероятно сложно выдержать давление фанатов, которых называют одними из лучших в Европе.

Но у команды Олега Кононова есть небольшая надежда на то, что немцы расслабятся и будут экономить силы в этом «второстепенном» турнире. Дортмунд в этом году снова претендует на титул, и уже в воскресенье у «Боруссии» сложный матч с «Байером» в Бундеслиге.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия« – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!