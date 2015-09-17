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    • Видеотрансляция матча «Боруссия» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Боруссия» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    «Кранодар» начинает свои выступления в Лиге Европы матчем с грозной дортмундской «Боруссией». Конено, на поле соперника «быкам» будет невероятно сложно выдержать давление фанатов, которых называют одними из лучших в Европе.

    Но у команды Олега Кононова есть небольшая надежда на то, что немцы расслабятся и будут экономить силы в этом «второстепенном» турнире. Дортмунд в этом году снова претендует на титул, и уже в воскресенье у «Боруссии» сложный матч с «Байером» в Бундеслиге.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия« – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 19:02
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    Комментарии (5)
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    Кудайберген
    1442481264
    А можно посмотреть бесплатно на сайте смотриспорттв.
    Ответить
    Кудайберген
    1442481309
    Удачи Дортмунду и разгрома Краснодара.
    Ответить
    REDAT
    1442497100
    Удачи и победу "Краснодару"!!!!!!!!!«Боруссия
    » 1 - 2 «Краснодар» !!!!!!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997156
    numo442630
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