Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Моуринью остался доволен игрой «Челси»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью остался доволен игрой, которую показала его команда в матче против «Маккаби» (4:0).

    «Мы пережили затяжную серию неудач. Эта победа важна для нас. До этого все складывалось против нас – решения судей, удаления, пенальти, травмы, невезения. Сложно выходить после такого на матч, в котором мы обязаны побеждать. Незабитый пенальти стал серьезным испытанием, и я рад, что нам удалось достойно выйти из сложной ситуации. Я доволен и игрой, и результатом», – заявил Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 09:24
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997158
    numo442618
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+