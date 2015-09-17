Моуринью остался доволен игрой «Челси»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью остался доволен игрой, которую показала его команда в матче против «Маккаби» (4:0).

«Мы пережили затяжную серию неудач. Эта победа важна для нас. До этого все складывалось против нас – решения судей, удаления, пенальти, травмы, невезения. Сложно выходить после такого на матч, в котором мы обязаны побеждать. Незабитый пенальти стал серьезным испытанием, и я рад, что нам удалось достойно выйти из сложной ситуации. Я доволен и игрой, и результатом», – заявил Моуринью.