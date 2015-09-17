Гвардиола: «В первом матче всегда тяжело»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола после выездной победы над «Олимпиакосом» (0:3) отметил, что в стартовом матче Лиги чемпионов всегда непросто.

«В первом матче группового раунда Лиги Чемпионов всегда тяжело. «Олимпиакос» с апреля не проиграл ни одного матча и выиграл шесть последних домашних матчей в ЛЧ. Мы полностью контролировали игру и создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть матч. После гола Марио стало проще. Большие поздравления моим игрокам. Это первый шаг. Я очень и очень доволен», – заявил Гвардиола.