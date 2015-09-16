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    Лига чемпионов. «Валенсия» оказалась слабее «Зенита»

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе H.

    «Зенит» в результативной встрече одололел на выезде «Валенсию». В певом тайме дважды отличился Халк, поле чего усилиями Канселу и Гомеша «Валенсия» счет сравняла. Победу питерцам принес гол Витселя на 76-ой минуте.

    Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

    Валенсия (Испания) – Зенит (Россия) 2:3 (0:2) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 0:1 – Халк, 9; 0:2 – Халк, 45; 1:2 – Канселу, 52; 2:2 – Гомеш; 2;3 – Витсель.

    Валенсия: Хауме, Гайя, Абденнур, Мустафи, Канселу, Фуэго (Алькасер, 46), Перес, Парехо, Пьятти (Гомеш, 46), Фегули (Родриго, 71), Негредо.

    Зенит: Лодыгин, Анюков (Нету, 77), Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников (Шатов, 69), Хави Гарсия, Витсель, Данни, Халк, Дзюба (Файзуллин, 58).

    Предупреждения: Смольников, 16; Алькасер, 52; Витсель, 61; Мустафи, 90+4; Гомеш, 90+4; Халк, 90+4

    Судья: Крейг Александр Томпсон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 23:38
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    Комментарии (42)
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    ААМ
    1442457882
    Зенитовцы молодцы. Но лодыгин? Три пенки в одном матче это много. Пора попрробывать М. Кержакова
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    somn
    1442463117
    С почином!
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    bentlly
    1442468171
    Вчера мостовой говорил зенит проигрывает а я сказал иди на фик мостовой потому что зенит играет лучше европейский ордена чем домашный чемпионате
    Ответить
    bentlly
    1442468657
    Удача ребята. В перед Зенит. Молодцы ребята и Боаш
    Ответить
    bacardpsic
    1442470909
    Забирайте Юрченко из Уфы, Уфа паровозом в Фнл летит, а воротчик хороший
    Ответить
    CSKA №1
    1442475314
    Лодыркин ужасен!!!(((Дайте шанс Кержаку!
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    Кудайберген
    1442481111
    Питерцы молодцы
    Ответить
    MrVanes-Zenit
    1442507465
    С победой нас!
    Ответить
    CSKA №1
    1443506784
    Зенька выиграл потому,что у Валенсии стоял 4 !!! Вратарь
    Ответить
    ologreds
    1694997160
    numo442590
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