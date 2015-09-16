Чорлука: «Чувствуем себя уверенно и ждем завтрашней игры»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своих ожиданиях от матча против «Спортинга», который состоится в четверг в рамках Лиги Европы.

«Будет хорошая игра. У «Спортинга» качественный подбор футболистов. Тем не менее, у нас нет страха перед соперником.

Победа в Лиге Европы? Мы не заглядываем так далеко. Думаем только о том, чтобы показать хорошую игру со «Спортингом» и постараться закончить матч в нашу пользу», – говорит Чорлука.

Также футболист прокомментировал поражение в восьмом туре РФПЛ от «Рубина».

«После матча с «Рубином» мы были в плохом состоянии, но сейчас чувствуем себя лучше. В Казани «Локомотив» провел один из худших матчей в сезоне. Против «Спортинга» нужно сыграть намного лучше, чем в субботу. Чувствуем себя уверенно и ждем завтрашней игры».

Кроме того, Чорлука отметил нападающих «Спортинга».

«Я защитник, поэтому могу сказать, что у португальцев отличные форварды – Слимани и Гутьеррес. В целом, у «Спортинга» хорошая команда».