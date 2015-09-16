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    • Черевченко: «ЦСКА в матчах со «Спортингом» повезло чуть больше»

    Черевченко: «ЦСКА в матчах со «Спортингом» повезло чуть больше»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко пообщался с журналистами в преддверии матча Лиги Европы против «Спортинга». Напомним, что лиссабонский клуб был выбит из Лиги чемпионов ЦСКА, и теперь Черевченко намерен использовать этот опыт команды Леонида Слуцкого.

    «Копировать мы не собираемся, но кое-какие моменты мы уже взяли. Зачем от хорошего отказываться? Могу сказать, что оба матча противостояния с ЦСКА были равными, ЦСКА просто чуть больше повезло, «Спортинг» также заслуживал сыграть в Лиге чемпионов», – считает Черевченко.

    Кроме того, наставник уверен, что отсутствие у «Локомотива» еврокубкового опыта не станет проблемой.

    «Я согласен, что не хватает опыта. «Локомотив» не очень частый гость в еврокубках. За отсутствие опыта переживать не надо. Лига Европы – это не тот турнир, чтобы чего-то бояться. Матч с «Рубином» давно забыт. Если после каждого поражения переживать, то можно до конца чемпионата не дожить».

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2015 22:06
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