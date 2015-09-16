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    • Корнеев: «Все будет зависеть от того, как Виллаш-Боаш тактически построит игру»

    Корнеев: «Все будет зависеть от того, как Виллаш-Боаш тактически построит игру»

    Бывший футболист сборной СССР Игорь Корнеев поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Зенитом». По его мнению, успех питерцам может принести правильный выбор тактики.

    «Все будет зависеть от того, как Андре Виллаш-Боаш тактически построит игру «Зенита». Игру можно начать чуть попроще, играть на «втором мяче», то есть подбирать мяч на отскоках, и развивать атаки таким образом. А потом нужно стараться действовать на контратаках, оставляя впереди нападающих и отсекая линию полузащиты соперника. Можно попытаться пробиться к воротам соперника через центр, а затем задействовать фланги, что «Валенсия» не очень любит. Я ожидаю положительного результата. «Зенит» может рассчитывать на очки, если правильно построит тактику», – считает Корнеев.

    Источник: Euro-football.ru

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    16.09.2015 20:09
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