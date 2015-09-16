Алдонин: «ЦСКА точно на победу не наиграл, а на ничью – возможно»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим впечатлением от игры армейцев в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

«Вольфсбург» был ближе к победе и в итоге добился ее. ЦСКА по игре не впечатлил. Думаю, тяжелый график повлиял каким-то образом на свежесть команды. Как правило, в середине поля «армейцы» хорошо держат мяч. Конечно, были неплохие подходы к воротам «Вольфсбурга». Но вчера в принципе хозяева поля доминировали на протяжении всего матча. Такая игра «армейцев» связана с тем, что уровень Лиги чемпионов достаточно высокий. Но думаю, ЦСКА точно по силам зацепиться за выход из группы. Второй матч группы ПСВ – «МЮ» показал, что в этом квартете ещe далеко ничего не ясно. Ведь голландская команда обыграла английский клуб.

Несмотря на кадровые потери, «Вольфсбург» здорово играл в матче против ЦСКА. Немецкие футболисты неплохо действовали и показали, что физически мощно выглядят. В нескольких моментах Акинфеев очень здорово выручал ЦСКА. «Армейцы» могли вчера как более крупно проиграть, так и свести матч к ничьей. ЦСКА точно на победу не наиграл, а на ничью – возможно», – заявил Алдонин.