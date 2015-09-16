Асхабадзе стал генеральным директором ереванского «Бананца»

Роман Асхабадзе, на протяжении двух с лишним лет являвшийся генеральным директором московского «Спартака», получил назначение на аналогичную должность в ереванском «Бананце», сообщает официальный сайт армянского клуба.

«Для меня будет интересно работать в клубе, который ставит перед собой серьeзные задачи в плане долгосрочного развития. С помощью каждодневной работы буду прилагать все усилия, чтобы клуб добился заметных результатов не только в плане краткосрочных турнирных результатов. В основе моей работы будет также цель развития академии клуба и создание необходимых условии для подготовки молодых игроков для национальной сборной страны», – заявил Асхабадзе.