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    • Асхабадзе стал генеральным директором ереванского «Бананца»

    Асхабадзе стал генеральным директором ереванского «Бананца»

    Роман Асхабадзе, на протяжении двух с лишним лет являвшийся генеральным директором московского «Спартака», получил назначение на аналогичную должность в ереванском «Бананце», сообщает официальный сайт армянского клуба.

    «Для меня будет интересно работать в клубе, который ставит перед собой серьeзные задачи в плане долгосрочного развития. С помощью каждодневной работы буду прилагать все усилия, чтобы клуб добился заметных результатов не только в плане краткосрочных турнирных результатов. В основе моей работы будет также цель развития академии клуба и создание необходимых условии для подготовки молодых игроков для национальной сборной страны», – заявил Асхабадзе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 17:35
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    Комментарии (2)
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    Cyberdiver
    1442573293
    Это прям юмористическая новость :) Мне интересно как бывший ген.директор "Спартака" может стать директором "Бананца"? Это настолько низкий проф. уровень менеджмента в команде был?
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    ologreds
    1694997162
    numo442559
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