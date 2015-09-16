Покеттино: «Шоу плакал по телефону»

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Покеттино сообщил прессе, что он созванивался с Люком Шоу этим утром, и английский защитник разговаривал с ним через слезы.

«Мне очень тяжело из-за того, что с ним случилось. Я смотрел матч по ТВ, и в момент подката по реакции футболистов понял, что травма очень тяжелая».

«Этим утром я позвонил Люку, чтобы пожелать скорейшего выздоровления, но он еле говорил через слезы. Когда получаешь такую травму, это всегда тяжело – как с эмоциональной точки зрения, так и с физической».