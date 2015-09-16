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    • Галямин: «Валенсия» – это даже не «Вольфсбург», который мы видели вчера»

    Галямин: «Валенсия» – это даже не «Вольфсбург», который мы видели вчера»

    Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин выразил свое мнение о сопернике «Зенита» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов испанской «Валенсии».

    «Уверен, питерцам будет очень тяжело. «Валенсия» – сильная команда, которая стабильно ведeт борьбу с «Реалом» и «Барселоной». Это даже не «Вольфсбург», который мы видели вчера в матче против ЦСКА. У «Зенита» нет козырей, которые можно противопоставить испанцам. Питерцам может помочь только индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. У «Валенсии» больше шансов на победу в этом матче, чем у «Зенита».

    Заявление Виллаш-Боаша об уходе по окончании сезона не скажется на настроении «Зенита». Футболисты не думают, под чьим руководством они играют. Их должна волновать только своя игра и возможность показать себя в таком престижном турнире, как Лига чемпионов», – заявил Галямин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2015 14:16
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    Комментарии (5)
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    neveldomha
    1442404349
    А что у валенсийцев три ноги и мяч круглее, чем у игроков Зенита и ворота меньше, чем у Лодыгина? Что такого особенного у Валенсии чего нет у Зенита?
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    Zenit_EKB_88
    1442406687
    Зенит смотрится собранее и сильнее на сегодня,проиграть точно не проиграют!!!!
    Ответить
    расулик
    1442420152
    по качеству игры валенсия на много превосходит зенита вместе с вольфсбургом
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    Zenit_EKB_88
    1442422589
    ИГРА ПОКАЖЕТ 0-1 ЗЕНИТ 1-1
    Ответить
    ologreds
    1694997162
    numo442542
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