Галямин: «Валенсия» – это даже не «Вольфсбург», который мы видели вчера»

Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин выразил свое мнение о сопернике «Зенита» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов испанской «Валенсии».

«Уверен, питерцам будет очень тяжело. «Валенсия» – сильная команда, которая стабильно ведeт борьбу с «Реалом» и «Барселоной». Это даже не «Вольфсбург», который мы видели вчера в матче против ЦСКА. У «Зенита» нет козырей, которые можно противопоставить испанцам. Питерцам может помочь только индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. У «Валенсии» больше шансов на победу в этом матче, чем у «Зенита».

Заявление Виллаш-Боаша об уходе по окончании сезона не скажется на настроении «Зенита». Футболисты не думают, под чьим руководством они играют. Их должна волновать только своя игра и возможность показать себя в таком престижном турнире, как Лига чемпионов», – заявил Галямин.