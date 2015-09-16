Дзюба: «Нужно не бояться «Валенсию»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими мыслями о предстоящем старте команды в Лиге чемпионов.

«Попасть в Лигу чемпионов – это, конечно, мечта любого футболиста. Когда я только переходил в «Зенит», это было одним из ключевых факторов – команда всегда участвует в Лиге, борется за титулы. Это самый сильный в мире турнир, это возможность проверить себя на уровне лучших команд Европы, ощутить эту атмосферу. Конечно, это круто! С детства любой, когда слышит гимн Лиги чемпионов, мечтает об этом.

«Валенсия» сейчас очень сильна. Понятно, что дома они будут давить, прессинговать. Нужно будет выдержать, не бояться, навязать свою игру и ловить их на контратаках», – рассказал нападающий.