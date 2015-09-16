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    • Тодуа: «ЦСКА будет непросто со всеми соперниками по группе»

    Тодуа: «ЦСКА будет непросто со всеми соперниками по группе»

    Голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа поделилась своим мнением о соперниках московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Глупо изначально кого-то записывать в аутсайдеры. ПСВ – это команда с большой историей и мне трудно вычеркивать ее из числа фаворитов группы. Если бы они имели статус аутсайдеров, то в групповой стадии евротурнира их бы просто не было. Они и доказали это в первой игре, одолев «МЮ». ЦСКА будет непросто со всеми командами из квартета. Не считаю, что кто-то сильнее, а кто-то слабее», – сказала Тодуа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 12:59
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