Тодуа: «ЦСКА будет непросто со всеми соперниками по группе»

Голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа поделилась своим мнением о соперниках московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Глупо изначально кого-то записывать в аутсайдеры. ПСВ – это команда с большой историей и мне трудно вычеркивать ее из числа фаворитов группы. Если бы они имели статус аутсайдеров, то в групповой стадии евротурнира их бы просто не было. Они и доказали это в первой игре, одолев «МЮ». ЦСКА будет непросто со всеми командами из квартета. Не считаю, что кто-то сильнее, а кто-то слабее», – сказала Тодуа.

