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    • Масалитин: «У ЦСКА короткая скамейка запасных, лидерам некогда перевести дух»

    Масалитин: «У ЦСКА короткая скамейка запасных, лидерам некогда перевести дух»

    Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что на результате матча первого тура группового этапа лиги чемпионов между «Вольфсбургом» и ЦСКА (1:0) сказалась усталость армейцев, которые за короткий период времени провели много матчей.
    «Я думаю, такая игра ЦСКА связана с физическим состоянием, за последнее время некоторые игроки перегрузились. В частности это связано с обороной – те, кто играл за сборные, за короткий период времени провели много матчей. Не было свежести, не было движения, матч в середине поля не держался. Плюс поле было вязкое, может быть, ноги быстро сели, никто не выделялся, все растворились на поле.
    Самое обидное, что «Вольфсбург» тоже ничего выдающегося не показал. Если бы ЦСКА был посвежее, то очки зацепил бы в этой игре. У ЦСКА все же короткая скамейка запасных, мало возможностей, чтобы дать лидерам перевести дух, это, конечно, тоже проблема», – считает Масалитин.

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2015 11:55
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